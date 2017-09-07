Rusya: ABD, DEAŞ'lı komutanları tahliye etti

ABD Hava Kuvvetlerinin, Suriye'nin Deyrizor kentinde bulunan terör örgütü DEAŞ'ın bazı saha komutanlarını bölgeden tahliye ettiği iddia edildi.



Rus haber ajansı RIA Novosti'nin, adı açıklanmayan askeri ve diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait helikopterler, ağustos ayında Deyrizor kentindeki 20 civarındaki DEAŞ saha komutanını bölgeden tahliye etti.



Söz konusu terör örgütü DEAŞ'lı komutanların ve bazı militanların, ABD tarafından "başka bölgelerde" kullanılmak için tahliye edildiği öne sürülen haberde, tahliye edilen DEAŞ'lı komutanlardan 2'sinin Avrupa kökenli olduğu da belirtildi.



DEAŞ'lı teröristlerin tahliyesinin Suriye'de ilk kez gerçekleşmediğinin vurgulandığı haberde, mayısta da Deyrizor'dan DEAŞ'lı saha komutanlarının ve bazı Avrupalı paralı askerlerin de tahliye edildiği, haziran-temmuz aylarında ise Rakka'da benzer tahliye operasyonlarının yapıldığı ileri sürüldü.



Beşşar Esed rejimi tarafından salı günü yapılan açıklamada, Deyrizor'un merkezindeki terör örgütü DEAŞ kuşatmasının kırıldığı duyurulmuştu.