Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Rusya: ABD DAEŞ'i vurmadı!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Rusya: ABD DAEŞ'i vurmadı!

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de faaliyet gösteren ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin DEAŞ ile işbirliği yaptığını iddia etti.

Suriye'de petrol savaşlarının en yoğun yaşandığı yer olan Deyrizor'da danışıklı dövüş iddiaları kuvvetleniyor. Önce PYD'nin göz dikerek askeri üs kurmaya çalıştığı bölgede şimdi de ABD'nin DEAŞ'lılar ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı.

ABD DEAŞ'I VURMAYI REDDETTİ

Rus askeri grubunun uluslararası koalisyona iki kez başvurarak, Fırat Nehri'nin doğu kıyısındaki DEAŞ konvoylarını imha etmek için ortak operasyon düzenlemeyi önerdiğini kaydeden bakanlık, "ABD'liler, Cenevre sözleşmesini gerekçe gösterip gönüllü olarak teslim olduklarını savundukları IŞİD militanlarını vurmayı mutlak surette reddetti." dedi

RUS SAVUNMA BAKANLIĞINDAN İŞ BİRLİĞİ SUÇLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı, DEAŞ'ın son kalesi olan Suriye'nin Ebu Kemal kasabasına düzenlenen operasyonun ABD öncülüğündeki uluslararası DEAŞ karşıtı koalisyonun DEAŞ'a verdiği desteği gözler önüne serdiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Kasım'da Rus ordusunun atımlarından kaçmayı başaran DEAŞ militanlarının kilometrelerce uzunluktaki konvoylarla Deyrizor'a bağlı Ebu Kemal'den Suriye-Irak sınırındaki Sabha Vadisi'ne doğru ilerlediği sırada Rus insansız hava araçlarıyla kaydedilen fotoğrafları yayınladı.

"KOALİSYON SALDIRILARI ENGELEDİ"

Bakanlık bununla birlikte , koalisyon güçlerinin Ebu Kemal'deki DEAŞ militanlarını korumak için Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin operasyonunu engellemeye çalıştığının altını çizdi.

Açıklamada, "Ebu Kemal'den çekilen DEAŞ militanlarının Suriye ordusunun ateşi altından güvenli bir şekilde çıkması için Rus uçaklarına koalisyon güçleri tarafından engelleme yapılmaya çalışıldı. Bu amaç doğrultusunda, koalisyon uçakları Ebu Kemal üzerindeki 15 kilometrelik hava sahasına çıkarak Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakları engelleme girişiminde bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erhan Timuroğlu'nun yakalanma anı kamerada
İsmail Kahraman Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
Hariri Lübnan'a döneceğini açıkladı
Kayıp kitabe tesadüfen bulundu
Murat Dağı'nda yamaç paraşütü keyfi
Şehidin adının verildiği operasyonda PKK'ya büyük darbe
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Türkiye Arnavutluk maçı sonucu ve özeti
Türkiye Arnavutluk maçı sonucu ve özeti
Ahmet Altan diklendi Mehmet Altan 'allah rızası için' deyip...
Ahmet Altan diklendi Mehmet Altan 'allah rızası için' deyip...
AB FARC'ı terör örgütleri listesinden çıkarttı
AB FARC'ı terör örgütleri listesinden çıkarttı
AHL Metro durağında bomba alarmı
AHL Metro durağında bomba alarmı
Erdoğan: Rusya ile tüm engelleri kaldırmalıyız
Erdoğan: Rusya ile tüm engelleri kaldırmalıyız
10 askere FETÖ'den tutuklama
10 askere FETÖ'den tutuklama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Erhan Timuroğlu'nun yakalanma anı kamerada
Erhan Timuroğlu'nun yakalanma anı kamerada
İsmail Kahraman Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
İsmail Kahraman Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
Hariri Lübnan'a döneceğini açıkladı
Hariri Lübnan'a döneceğini açıkladı
Kayıp kitabe tesadüfen bulundu
Kayıp kitabe tesadüfen bulundu
Murat Dağı'nda yamaç paraşütü keyfi
Murat Dağı'nda yamaç paraşütü keyfi
Şehidin adının verildiği operasyonda PKK'ya büyük darbe
Şehidin adının verildiği operasyonda PKK'ya büyük darbe
Yorgancılık mesleğinin son ustaları !
Yorgancılık mesleğinin son ustaları !
Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
8 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü
8 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü
Kızılay'ın araçları Habur'da
Kızılay'ın araçları Habur'da
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi
Rusya: ABD DAEŞ'i vurmadı!
Rusya: ABD DAEŞ'i vurmadı!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English