Rus ve Suriye uçaklarından hava saldırısı: 21 ölü

Suriye rejim güçlerinin Vear ve Humus'a yaptığı hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. Rus savaş uçaklarının Hama ve İdlip'deki bombardımanında ise 17 kişi öldü.

Suriye rejim güçlerinin Vear ve Humus'a yaptığı hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. Rus savaş uçaklarının Hama ve İdlip'deki bombardımanında ise 17 kişi öldü.

Şam'ın kuzeydoğusunda bulunan Teşrih, Berzen ve Gabun mahallelerine Suriye rejim güçleri ve Lübnan Hizbullah güçlerinin yaptığı saldırılarda evler yıkıldı, mahalle sakinleri evlerini terk etti. Suriye rejim güçlerine ait savaş uçakları ve top atışlarıyla Hıms'daki Vear Mahallesi'ne yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.

Öte yandan Rus savaş uçaklarının Hama ve İdlip'deki bombardımanında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

