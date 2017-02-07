Rus uçakları İdlip'i vurdu! Çok sayıda ölü var

İddiaya göre, Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından Türkiye sınırına 45 kilometre uzaklıktaki İdlip kent merkezinde yerleşim alanlarına hava saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Yıkılan binaların altında kalanların ise kurtarma çalışması başlatıldı.

YARALILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Saldırıda yarılanan 13 Suriyeli ise Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirildi. Durumları ağır olan Suriyelileri Hatay'daki hastanelere sevk edildi.



