Rus uçağı kıyıya yaklaştı, İngiliz jetleri acil kalkış yaptı
Bir Rus uçağının Birleşik Krallık kıyılarına yaklaşmasının ardından iki İngiliz uçağı, acil durum nedeniyle kalkış yaptı.
Bir Rus uçağının Birleşik Krallık kıyılarına yaklaşmasının ardından iki İngiliz uçağı, acil durum nedeniyle kalkış yaptı. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir Rus uçağının Birleşik Krallık kıyılarına fazla yaklaştığı ifade edildi. Açıklamada, Rus uçağının kıyılara yaklaşmasının ardından iki İngiliz uçağının acil durum nedeniyle kalkış yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Rus uçağının hava sahamıza fazla yaklaşmasının ardından iki İngiliz RAF Typhoon jeti İskoçya'daki Lossiemouth hava üssünden havalandı. İki uçağımız da daha sonra hava üssüne güvenli bir şekilde geri döndü" denildi.
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