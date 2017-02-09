09.02.2017 18:19 'Rus uçağı El Bab'ta kazaen TSK unsurlarını vurdu'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatı esnasında TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile 3 askerin şehit olduğunu, 11 askerin ise yaralandığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatı esnasında TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile 3 askerin şehit olduğunu, 11 askerin ise yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 9 Şubat 2017 tarihinde saat 08.40 sularında Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır" denildi.

Rusya Federasyonu yetkililerinin söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ettiği ve üzüntülerini ilettikleri belirtildi. Olayla ilgili inceleme ve çalışmaların iki tarafça sürdürüldüğü vurgulandı. Öte yandan, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak üzüntülerini belirttiği ve başsağlığı dileğinde bulunduğu ifade edildi.

