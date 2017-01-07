07.01.2017 15:42 Rus turist girdiği denizde boğuldu

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu turizm bölgesinde tatil yaptığı otelin plajında denize giren 42 yaşındaki Rus turist boğuldu. Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu turizm bölgesinde tatil yaptığı otelin plajında denize giren 42 yaşındaki Rus turist boğuldu.



Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Aksu'nun Kundu turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otele tatile gelen 42 yaşındaki Aleksei Mylnikov, dün akşam saatlerinde tek başına denize girdi. Dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren Mylnikov, otel çalışanları tarafından denizden çıkartıldı. Mylnikov, otele gelen acil servis ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Rus turistin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

