Rus tarihinin en önemli ikinci ismi seçildi

Rusya'nın tarihi figürleri arasında ilk sırayı Stalin, ikinci sırayı ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile şair Aleksandr Puşkin aldı.

Rusya'nın tarihi figürleri arasında ilk sırayı Stalin, ikinci sırayı ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile şair Aleksandr Puşkin aldı.

Rusya bağımsız araştırma şirketi Levada Center, Rusya'nın tarihi figürlerine ilişkin yaptığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı. 137 şehirden bin 600 kişinin katıldığı ankette Stalin, yüzde 38'lik bir dilimle listenin ilk sırasında yer alırken, ikinci sırada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus meşhur şairi Aleksandr Puşkin yer aldı. Putin ve Puşkin'in yüzde 34'lük oyla ikinci sırayı paylaştıkları bildirildi. Sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1989 yılından itibaren yapılan bu tür anketlere üç kez giren ilk lider oldu.

Rusya devriminin lideri Vladimir Lenin ise yüzde 32 ile 3. sırada yer aldı. Lenin, 1989 yılında yapılan anketlerde yüzde 72'ye kadar yükselmişti. Listede dördüncü sırada yüzde 29 ile I. Petro, yüzde 20'lik oy ile beşinci sırada uzaya yolculuk yapan ilk insan Rus kozmonot Yuri Gagarin, yüzde 12 ile altıncı sırada Leo Tolstoy, yüzde 12 ile yedinci sırada Rus mareşali Georgiy Jukov, yüzde 11 ile sekizinci sırada II Ekaterına, yüzde 11 ile dokuzuncu sırada ünlü Rus şair Mihail Lermontov yer aldı. Listede yirminci ve son sırada ise yüzde 6 ile Sovyetler Birliği eski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov yer aldı.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)