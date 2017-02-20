Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazından geçti

Rus Donanmasına ait '152' borda numaralı 'Nikolay Filchenkov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazından geçti.
Rus Donanmasına ait "152" borda numaralı 'Nikolay Filchenkov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazından geçti. Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı olan 152 borda numaralı 'Nikolay Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi Çanakkale Boğazından geçti. Marmara Denizinden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi 13.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizine doğru yol alan gemiye, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. (Gürkan Düzenli - Murat Yüksel /İHA)
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