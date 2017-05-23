Rus milyarder 150 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'da

Rus milyarder Aleksander Machkevitch, yatı 'Lady Lara' ile Bodrum açıklarına demir attı. Lüks yatlar içerisinde dünyada ilk 10'a giren yat ilgi odağı oldu.

Rus milyarder Aleksander Machkevitch, yatı 'Lady Lara' ile Bodrum açıklarına demir attı. Lüks yatlar içerisinde dünyada ilk 10'a giren yat ilgi odağı oldu.

3 katlı devasa 'Lady Lara' yatı ile Ege turuna çıkan Rus milyarder Aleksander Machkevitch, eşi Anna ve kızı Anna Machkevitch sabah saatlerinde Bodrum açıklarına geldi. Yunanistan'ın birçok adasını gezen Machkevitch, Bodrum'a uğramayı ihmal etmedi. 91 metre uzunluğunda, 3 yüzme havuzu, 1 denizaltı, restoran ve barları olan yatın değerinin ise 150 milyon dolar olduğu öğrenildi. Çelik zırh gövdeli yat, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. 26 personeli ile Bodrum Kalesi ile Karaada arasında demirlenen yatın içerisinde bir süre Bodrum'u izleyen Rus milyarder, daha sonra Bodrum'a alışverişe indi. Machkevitch'in Bodrum'da yaklaşık 110 bin dolarlık alışveriş yaptığı, bir süre daha Ege turuna devam edeceği öğrenildi.

(Eren Ayhan / İHA)