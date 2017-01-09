09.01.2017 23:09 Rus konsolos Atina'da ölü bulundu

Rusya'nın Atina Konsolosi Andrei Malanin evinde ölü bulundu. 55 yaşındaki Malanin'in ölüm sebebi henüz belirlenemezken yakınlarının sabah saatlerinden itibaren kendisine ulaşamadığı öğrenildi. Rusya'nın Atina Konsolosi Andrei Malanin evinde ölü bulundu. 55 yaşındaki Malanin'in ölüm sebebi henüz belirlenemezken yakınlarının sabah saatlerinden itibaren kendisine ulaşamadığı öğrenildi.



Rusya'nın Atina Büyükelçiliği ise Rus konsolos Andrey Malanin'in kaldığı apartmanda ölü bulunduğunu doğruladı.



Protothema'nın haberine göre bu sabah işe gelmeyen ve telefonlara cevap vermeyen 55 yaşındaki Rus konsolos, başkent Atina'nın merkezindeki apartmanında ölü bulundu. Malanin'in iş arkadaşlarının polisle birlikte konsolosun evine geldiği ve kapının içeriden kilitli olduğu ifade edildi. Konsolosun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, gazetecilere konuşan bir polis kaynağı Malanin'in ölümünün doğal sebeplerden kaynaklandığını söyledi.

