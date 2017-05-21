Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...

Yarbay Karloviç'in, 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı'na mensup bulunduğu, ölüm tarihinin 1894, ölüm nedeninin de hastalıktan kaynaklı olduğu öğrenildi.

Türk uzmanların, cesedin üzerindeki üniformadan Rus yarbayın kimliğiyle ilgiyi bazı bilgileri elde ettikleri, Rus yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda da yüzde 99 ihtimalle kimliğinin belli olduğu kaydedildi. Yarbay Karloviç'in Rus arşivlerinde mezar yerinin, Ardahan Asker Mezarlığı olarak geçtiği ifade edildi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Tanrıseverdi ile Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Ardahan Savcısı Emre Gezer'in, Tarih Dergisi'nin haziran sayısında, Ardahan'da bulunan mezarla ilgili bilimsel bir yazısının yayınlanacağı öğrenildi.