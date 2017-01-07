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Rus Büyükelçi suikastına 6 tutuklama
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Rus Büyükelçi suikastına 6 tutuklama

İzmir'de yürütülen, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayı ile ilgili Büyükelçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu'nda FETÖ üyesi polis adaylarına 'abilik' yaptığı ileri sürülerek gözaltına alınan şüpheli S.E. ile 4'ü polis 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de yürütülen, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayı ile ilgili Büyükelçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu'nda FETÖ üyesi polis adaylarına 'abilik' yaptığı ileri sürülerek gözaltına alınan şüpheli S.E. ile 4'ü polis 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz 19 Aralık günü, Ankara'da katıldığı bir sergide, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara Çevvik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın düzenlediği suikast sonrası öldürülmüş, çıkan çatışma sonrası Altıntaş'da polis ekiplerince öldürülmüştü. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada, suikastı düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ üyesi olduğu tespit edilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonla, FETÖ üyesi Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan emekli olan ve FETÖ üyesi polislere 'Abilik' yaptığı ileri sürülen teknisyen yardımcısı S.E., S.E.'nin yeğeni N.İ., saldırgan Altıntaş'ın dönem arkadaşı olan ve FETÖ/PDY bağlantısı bulunduğu belirlenen polisler İ.E., A..Y., E..E. ve Z.Ş. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgulamaları biten 6 şüpheli, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla adliyeye sevkedildi.

Pişmanlıktan yararlanmak istediler

Çıkarıldıkları mahkemede ifadesi alınan İ.E., FETÖ/PDY toplantılarına gittiği dönemde terör örgütü olduğunu bilmediklerini, dini duygularının istismar edildiğini, bu yüzden etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtti. E.E. ise FETÖ toplantılarının yapıldığı 'dershane' tabir edilen yere bilmeden katıldığı için pişman olduğunu söyledi. Cahilce davranışı nedeniyle pişmanlığını dile getiren Erdinçli de etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini bildirdi. A.Y. de FETÖ toplantılarına ve çağrıldığı birkaç kahvaltıya katıldığını ancak devlete zarar verecek bir faaliyette bulunmadığını ileri sürerek etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyledi. İfadelerin ardından 6 şüpheli, FETÖ üyesi olduklarına dair kuvvetli deliller olduğu gerekçesiyle tutuklandı.
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