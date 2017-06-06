Rus bayrağı çeken YPG'liler nöbet tutmayı bıraktı

Kilis sınırına Rus bayrağı çeken YPG'liler, Mehmetçiğin kararlı tutumu nedeniyle bayrak etrafında nöbet tutmayı bıraktılar.

Kilis sınırına Rus bayrağı çeken YPG'liler, Mehmetçiğin kararlı tutumu nedeniyle bayrak etrafında nöbet tutmayı bıraktılar.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, Türkiye-Suriye sınırındaki PYD kontrolünde bulunan bölgeye YPG ve Rus bayrağı dikilmesinin ardından Mehmetçiğin kararlı tutumu nedeniyle dikilen bayrağın etrafında nöbet tutan YPG'lililer, tutmayı bıraktı

Nisan ayı başında Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sınıra sıfır noktada bulunan PYD kontrolündeki bölgeye, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG tarafından hem YPG hem de Rus bayrağı dikildi. Kilis'in Demirışık köyü ile Akçabağlar köyü arasındaki Parsa dağına terör örgütü YPG tarafından hem YPG hemde Rus bayrağı dikerek, bayrak çevresinde 24 saat silahlı nöbet tutan terör örgütü üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır hattında aldığı tedbirler nedeniyle diktikleri bayrak çevresinden ayrıldıkları gözlendi.

Türkiye tarafından PYD kontrolündeki sınır bölgelerine duvar örüldüğü gözlemlenirken bu yıl içerisinde YPG bölgesine örülen duvarın tamamlanması bekleniyor.

(Mehmet Ali Dağ /İHA)