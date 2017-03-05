Runatolia'da üzücü olay

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu sona erdi. Maratona daha önce 3 kere daha katılan bir sporcu, bitiş çizgisine 500 metre kala hayatını kaybetti.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu sona erdi. Maratona daha önce 3 kere daha katılan bir sporcu, bitiş çizgisine 500 metre kala hayatını kaybetti.

Spor festivali havasında düzenlenen ve sportif özelliklerinin yanı sıra, birçok yan etkinlik ve eğlenceler ile Türkiye'nin en büyük Life-Style Maratonu olan Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu sona erdi. Aralarında 40 farklı ülkeden katılımcının da olduğu 8 bine yakın sporcu, 10, 21 ve 42 kilometre mesafesinde koşu gerçekleştirdi. Cam Piramit önündeki anayol üzerinde başlayarak sırasıyla Sakıp Sabancı Bulvarı, Konyaaltı Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi Karaalioğlu ve Üçkapılar gidiş parkurlarından ilerleyen sporcular, aynı parkur üzerinden geri dönerek Atatürk Kültür Parkı'ndaki bitiş çizgisine ulaştı.



ÖDÜL ALAN SPORCULAR

10 kilometre kategorisinde erkeklerde Tilahun Vorku Aliyev, kadınlarda Cristin Wilken, Engelliler kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay birinci, kadınlarda Hamide Kurt, Maraton kategorisinde erkeklerde Serdar Çetin, kadınlarda Natalia Gyurten, Yarı maraton kategorisinde ise, erkeklerde Fetene Alemu Regesa, kadınlarda Yayla Kılıç birinci oldu.



500 METRE KALA YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan daha önce maratona 3 kez daha katıldığı öğrenilen Zeynel Murat Batur (36), katıldığı yarı maraton koşusunda bitiş çizgisine 500 metre kala yer yığıldı. Batur'a bu sırada bekleyen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz sporcu kurtarılamadı.

Batur'un cenazesi Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

(Suat Metin / İHA)