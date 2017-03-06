Runatolia'da hayatını kaybeden sporcuya veda

Antalya'da düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusunda hayatını kaybeden Zeynel Murat Batur, son yolculuğuna uğurlandı. Batur'un ailesi ve arkadaşları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusunda hayatını kaybeden Zeynel Murat Batur, son yolculuğuna uğurlandı. Batur'un ailesi ve arkadaşları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu'nda bitiş çizgisine 600 metre kala fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 35 yaşındaki Zeynel Murat Batur, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, Batur'un ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğulurken baba İsmet Batur'un ise cenaze namazına gelirken yürümekte güçlük çektiği görüldü. Cenaze namazı sonrası Batur'un naaşı cenaze aracına koyularak defnedilmek üzere Kavaklı Köyü Mezarlığına götürüldü.

(Emrah Kuş /İHA)