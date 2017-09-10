Rumların bulduğu doğalgaz rezervi fos çıktı!

Rumların sözde münhasır ekonomik bölgesinin 11. parseldeki sondajında, Türkiye'nin 7 aylık tüketim miktarına denk gelen yaklaşık 28 milyar metreküplük bir rezerv bulundu.

Rumlar adına sondajı gerçekleştiren şirketler, daha büyük rezervler bulunması için çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Bulunan rezervin herhangi bir ticari değeri olmadığını belirten Rum medyası haberi hayal kırıklığı olarak niteledi.

KIBRISLI TÜRKLERİN DE HAKKI VAR

Adadaki doğalgaz rezervlerinde Kıbrıslı Türklerin de hakkı bulunduğunu savunan Türkiye, Rumların tek yanlı sondaj çalışmalarına karşı çıkıyor.



