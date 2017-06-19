'Rum tarafının açıklamaları mutabakatı çarpıtmaya yönelik'

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum tarafınca Kıbrıs Konferansının çalışma ilkesiyle ilgili yapılan açıklamaların, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 4 Haziran'da yapılan görüşmede varılan mutabakatı çarpıtmaya yönelik olduğunu belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum tarafınca Kıbrıs Konferansının çalışma ilkesiyle ilgili yapılan açıklamaların, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 4 Haziran'da yapılan görüşmede varılan mutabakatı çarpıtmaya yönelik olduğunu belirtti.

Burcu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Türk tarafı, 28 Haziran'da İsviçre'de devam edecek Kıbrıs Konferansı'nda, 4 Haziran'da New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılan 3'lü toplantıda varılan mutabakata sadık kalarak çalışacaktır. BM Genel Sekreteri Guterres ile varılan ve açıklanan mutabakata uygun bir şekilde, konferansta tüm başlıklar birbiriyle bağlantılı ve paralel bir şekilde ele alınacak; garantörlerin de dahil olacağı 5'li çalışmalarda güvenlik ve garanti başlığı, 2'li çalışmalarda da diğer tüm başlıklar masada olacaktır. Kıbrıs Konferansı'nda hedef, sadece tek bir başlıkta ilerlemek sağlamak değil, tüm başlıklarda sonuca varmak ve Kıbrıs sorununu çözmek olmalıdır. Bunun için, New York mutabakatına uygun çerçevede, paralel bir süreç izlenerek resmin bütününün ortaya çıkarılması gereklidir. Kıbrıs Türk tarafı, bu mutabakata sadıktır ve Kıbrıs Konferansı'na bu anlayışla katılacaktır. 28 Haziran'da devam edecek Kıbrıs Konferansı'nın gündemine ve çalışma ilkelerine ilişkin Kıbrıs Rum tarafının farklı yaklaşımlarla açıklamaları, BM Genel Sekreteri ile varılan mutabakatı çarpıtmaya yöneliktir. Crans-Montana'da olumlu sonuca varılabilmesi için, herkesin varılan mutabakatlara saygı göstermesi kaçınılmazdır."

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, dün yaptığı açıklamada, konferans sırasında diğer başlıkların, güvenlik ve garantiler başlığı ele alınırken kesinlikle paralel bir şekilde görüşülmeyeceğini ifade etmişti. Ancak liderlerin BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptıkları görüşmenin ardından BM tarafından yayınlanan açıklamada, "Liderler, toprak, mülkiyet ile yönetim ve güç paylaşımı başlıklarından başlayarak, üzerinde uzlaşıya varılamamış diğer tüm konuları paralel olarak Cenevre'de iki toplumlu müzakerelere ele alma konusunda mutabık kalmışlardır" denildi.

(Emir Abdurrahman Bulut / İHA)