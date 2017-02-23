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'Rum kesiminin Enosis anlayışı buna fırsat vermedi'
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'Rum kesiminin Enosis anlayışı buna fırsat vermedi'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kıbrıs'ta yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını arzu ettiklerini ancak Rum kesiminin Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı) anlayışının buna yine fırsat vermediğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kıbrıs'ta yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını arzu ettiklerini ancak Rum kesiminin Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı) anlayışının buna yine fırsat vermediğini söyledi.
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında "Sosyal Güvence" anlaşması imzalandı. İki ülkenin çalışma bakanları tarafından imzalanan anlaşma ile 1987 yılında yapılan sosyal güvenlik anlaşması ve işbirliği güncellenmiş oldu. İmzaların atılmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bugün son yıllarda gelişen koşullar her iki ülkenin parlamentolarında yapılan düzenlemeler doğrultusunda yer yer geliştirilmesi gereken konular oluştuğu için uzun süredir güncelleme üzerinde çalıştığımız gerek sosyal güvenlik alanında, gerekse işgücü anlamındaki yasal düzenlemelerde güncelleme çalışmalarını tamamladık" diye konuştu.
KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti arasında bütün alanlarda güçlü bir işbirliği olduğuna işaret eden Müezzinoğlu, "KKTC'nin güçlü bir geleceğe güvenle, özgürlük içinde yürüyebilmesi adına biz ana vatan Türkiye olarak her zaman KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin bakanlık dinamiklerinin gelişmelerini onlara da aktarabilmek, tecrübe paylaşımı, birikim paylaşımı ve yakaladığımız başarıları onlarla paylaşarak onların da daha güçlü olmalarıyla ilgili ortak çalışmalarımızı her geçen gün daha güçlü hale getiriyoruz. Bakanlık düzeyinde de çalışmalarımızı geliştiriyoruz. 1987 yılında yaklaşık 30 yıl önce iki ülke Çalışma Bakanlıkları arasında yapılan sosyal güvenlik anlaşması ve işbirliği anlaşması, son yıllarda gelişen koşullar, her iki ülkenin parlamentolarında yapılan düzenlemeler doğrultusunda yer yer geliştirilmesi gereken konular oluştuğu için uzun süredir güncelleme üzerinde çalıştığımız gerek sosyal güvenlik alanında, gerekse iş gücü anlamındaki yasal düzenlemelerde güncelleme çalışmalarını tamamladık. Bugün değerli bakanımız ve heyetlerinin tamamladığı çalışmalar sonucu değerli bakanımızla anlaşmaları güncelliyoruz. İmza törenine geldik. Tekrar bu iki anlaşmanın her iki ülke çalışanları adına, ülke halkı adına katkı sağlamasını ve başarı getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"ENOSİS ANLAYIŞI İŞİN DÜĞÜMÜNÜ OLUŞTURUYOR"
Kıbrıs müzakereleri ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Enosis kararını da değerlendiren Bakan Müezzinoğlu, Enosis anlayışının işin düğümünü oluşturduğunu belirterek, "Daima yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Tabii gönlümüz özellikle son 1 buçuk yıldır Güney ve Kuzey Kıbrıs'ta yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını arzu ettik. Ana vatan Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak çok gayret sarf edildi. Bir adım, iki adım önde olabilme gayretleri gösterildi ama bütün buna rağmen Rum kesiminin Enosis anlayışı ne yazık ki buna yine fırsat vermedi. Artık neticede bizim bize düşeni yapmak, oradaki Türk halkının özgürlüğü, geleceğe güvenli bir şekilde yürümesi dışında bir talebimiz yok. Özgürlük, iki halkın birlikte yaşama, hak ve hukukunu koruyan bir bakışın dışında talebimiz yok ama onların Enosis anlayışı işin düğümünü oluşturuyor. Ama artık kendileri bilir diyerek bundan sonraki süreci yine bugüne kadar olduğu gibi birlikte güçlü bir şekilde devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.
Ana vatan Türkiye'de bulunmaktan dolayı memnuniyetini ifade eden KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ise şunları söyledi:
"Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar her zaman söylediğimiz gibi ana vatan Türkiye, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde var olma sebeplerimizden en temel unsurlarından biri. Bu çerçevede ana vatan Türkiye bize her alanda olduğu gibi sosyal güvenlik alanında da desteklerini hiçbir şekilde aksatmadan ve sürekli bizleri destekleyecek şekilde sunmaktadır. Ben bu anlamda sayın bakana teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizlere donanımlarından, bilgilerinden ve tecrübelerinden aktarmış oldukları birçok konu ile üzerinde çok daha fazla zaman harcayıp, bu konularda fazladan bir maddi kayba uğramamızı engelliyorlar."

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