Rum Bakandan itiraf! 'Kuzey Irak'a silah, Lübnan'a askeri malzeme gönderdik'

Rum Politis ve diğer gazeteler Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis'in, Güney Kıbrıs'taki seçimler öncesinde bakanlığının bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatlara ilişkin düzenlediği basın toplantısındaki sözlerini aktardı.

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre Kasulidis, burada bir itirafta bulundu. Bakan, Güney Kıbrıs'ın bölgesel tehlikeler ve özellikle Lübnan'dan gelen tehlike sinyallerine göğüs germeye hazır olduğunu, ülke olarak bölgesel gelişmelerde rol üstlenecek konuma geldiklerini iddia etti.

LÜBNAN ve KUZEY IRAK İTİRAFI!

Güney Kıbrıs'ın “Fransa'yla işbirliği içerisinde Lübnan'a askeri malzeme ve İslam Devleti'ne karşı yürütülen operasyonda ise Kuzey Irak'taki Kürt ordusuna silah gönderdiğini” açıklayan Kasulidis, Kıbrıs'a yakın konumda bulunması sebebiyle Lübnan'ın desteklenmesi ve istikrarsızlığın bölgeye ulaşmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

PKK SORUSU GÜNDEMDE

Bu açıklama, Rumların Kuzey Irak'taki PKK'ya da silah gönderip göndermediği sorusunu gündeme getirdi.

KIBRIS'TA SUUDİ UÇAKLARI İDDİASI

Kasulidis, Irak'ta yayın yapan bir internet sitesinin, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Güney Kıbrıs'ta bulunduğu ve Hizbullah'ın mevzilerini vurmaya hazırlandıkları yönünde bir iddianın ortaya atıldığını, ancak bu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını da kaydetti.