Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Yalçın Şimşek

Ruhumuz faşist!

Eğer, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı görmeseydim, bu yazıyı yazmak aklımın ucuna bile gelmezdi…

Fotoğrafı ilk gördüğümde pek aldırmadım, ama paylaşım çığ gibi büyüyünce olayın vahameti geldi aklıma.

Untitled-1_2

Paylaşımın asıl amacı; Mozambik gezisi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmek.

Hani imzalanan anlaşmayla Türkiye ile Mozambik arasında resmi pasaportlar (devlet görevlileri) için vize kaldırıldı ya, birileri güya bunu ti'ye almak için meze olarak Avustralya yerlileri Aborjinleri seçmiş:

Çıplak bedenli, saçı sakalı uzun, ellerinde ok ve mızrakları olan dört Aborjin'in fotoğrafını sayfaya koyarak altına da, “işte yeni turistlerimiz” diye yazmışlar!

Yerlilerin fotoğrafını görenler de yazıyla yorumda bulunmak yerine “gülen yüz koyup” basmış kahkahayı!..

Komik bulmuşlar “yeni turistler” olarak gösterilen Avustralya yerlilerini, basmışlar kahkahayı!..

Bakmayın siz görüntüleri nedeniyle Aborjinlere gülen bu solcu arkadaşlarımıza!

Teoride solcuyuz biz; insana, insan olduğu için saygı duyarız. Bir insanın teninin rengi, kılık kıyafeti, yaşam biçimi, ya da görüntüsünün hiçbir önemi yoktur bizim için!

Biz solcular önde gelin biçim değil, özdür çünkü!

Biz solcular çevreciyizdir; yeşile sahip çıkar, ağaç kıyımına karşı durur, doğaya ve doğa ile uyum içerisinde yaşayan insanlara imrenir, büyük saygı duyarız!

Ne de olsa "Kızılderili" diye adlandıran Amerikan yerlilerine büyük sempati duymuş ve onlara yapılan zulüm ve asimilasyona karşı çıkmış bir kuşağın mirasçısıyız!

Biz solcular kapitalizme ve onun bireyi esir alan biriktirme felsefesi ve mülkiyet hırsına karşıyızdır!

Bakmayın kahkahalarla güldüğümüze; bu fotoğraftaki insanlar bizim özendiğimiz, doğa ile uyum içerisinde yaşayan, ihtiyacından fazlasını tüketip doğanın dengesini bozmayan, doğaya ve tüm canlılara saygı duyan insanlardır…

Görüntüleri nedeniyle güldüğümüz bu insanlar; mülkiyet hırsı olmayan, makyajdan kılık kıyafete kapitalizmin biçimsel esaretinin esiri olmayanladır…

Onlar saygı duyduğumuz, yaşam felsefelerine imrendiğimiz insanlardır ama biz yine güleri onlara!..

Neden mi? Çünkü ruhumuz faşist!..

Daha da kötüsü ruhumuzdaki bu faşist damarın farkında bile değiliz!..

O kadar inanmışız ki öğretimize, o kadar kutsallaştırmışız ki ideolojimizi; bizim gibi düşünmeyeni yargılamak, ötelemek, aşağılamak genetik kodlarımıza işlemiş!..

Hiç unutmuyorum yıllar önce çok sevdiğim bir arkadaşımla başörtüsü meselesini tartışıyorduk.

Yoldan geçen kara çarşaflı kadınları işaret ederek; “baksana şu karafatmalara, bunlar yakışıyor mu Türkiye'ye” diye sordu bana!

Donup kaldım!.. Fedakar, anlayışlı, hoşgörülü ve özgürlükçü arkadaşım gitmiş, yerine bir faşist gelmişti!..

Tartışma hararetlenince ruhundaki o faşist damar, çıkmıştı ortaya!..

Daha birkaç gün önce bir arkadaşım; “referandumda sen geri zekalı mısın diye soracaklar, yanıtın ne olacak?” gibisinden bir paylaşımda bulundu!..

Ben cümleyi tersinden yazıp yorumda bulununca da, paylaşımını sildiğini bildirdi!

O da diğer arkadaşım kadar değer verdiğim bir insan, ama ruhuna gizlenmiş faşizmin farkında olmaksızın, kendisi gibi düşünmeyenleri “geri zekalı” ilan edebilecek kadar ileri gidebiliyor!..

Özgürlük diye haykırıp, bir faşist gibi davranabilmek!.. Nasıl bir paradoks, nasıl bir antagonist çelişkidir bu?

  YORUM YAP / YORUM OKU
YALÇIN ŞİMŞEK DİĞER YAZILARI
2 ŞUB
2017
Ruhumuz faşist!
25 OCA
2017
CHP’nin asıl sorunu, Kılıçdaroğlu…
21 OCA
2017
Yüzde 61 “evet”
16 OCA
2017
Hoca döver, Müftü Vekili bakar!..
14 OCA
2017
“Deli Petro”dan Kılıçdaroğlu’na…
8 OCA
2017
…Ya DEAŞ’a destek verenler?
4 OCA
2017
Diyanet ne iş yapar?
25 ARA
2016
“Koyunların” sessizliği
21 ARA
2016
Yanlış hesap Putin’den döndü!
16 ARA
2016
PKK’ya lanet, Kürtlere destek…
11 ARA
2016
İnsanlıktan çıkanlar…
1 ARA
2016
Kızılay’ın jesti… Bir insanın dürüstlüğü…
25 KAS
2016
Teröre evet, OHAL’e hayır!
13 KAS
2016
Cem küçük, konu büyük…
8 KAS
2016
Bu kez başaramadınız…
19 EKİ
2016
CHP havada, oylar da tavada olacak öyle mi?
8 EKİ
2016
HDP’nin yalan rüzgarı…
4 EKİ
2016
HDP’li vekillerin ne ayrıcalığı var?
30 EYL
2016
Diyadin Kaymakamından Yozgat Valisine…
20 EYL
2016
Siz öldürmek dışında ne bilirsiniz ki?!
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD'den flaş açıklama! Resmen uyarıyoruz
ABD'den flaş açıklama! Resmen uyarıyoruz
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Bir skandal daha! CNN firari FETÖ'cü ile röportaj yaptı
Bir skandal daha! CNN firari FETÖ'cü ile röportaj yaptı
İsimleri Bylock'ta çıktı açığa alınan hakim ve savcılar
İsimleri Bylock'ta çıktı açığa alınan hakim ve savcılar
Beştepe'deki kritik zirve sona erdi!
Beştepe'deki kritik zirve sona erdi!
Olaylı kaymakam hakkında karar verildi!
Olaylı kaymakam hakkında karar verildi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Adil Gür referandum anketini açıkladı!
Adil Gür referandum anketini açıkladı!
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Lösemili Ziya Yusuf'a Volkan Demirel'den forma
Lösemili Ziya Yusuf'a Volkan Demirel'den forma
Yunan Bakan Kamenos'tan Kardak açıklaması
Yunan Bakan Kamenos'tan Kardak açıklaması
Hamile kadının imdadına Mehmetçik yetişti
Hamile kadının imdadına Mehmetçik yetişti
'Telefonunu bırak, git parayı al' dedi, telefonu alıp kaçtı
'Telefonunu bırak, git parayı al' dedi, telefonu alıp kaçtı
Lisede 2 arkadaşını ve öğretmenini bıçakladı
Lisede 2 arkadaşını ve öğretmenini bıçakladı
Evlat edinmeyi isteme oranı yüzde 13,2 oldu
Evlat edinmeyi isteme oranı yüzde 13,2 oldu
ABD Savunma Bakanı'nın ilk yurt dışı ziyareti...
ABD Savunma Bakanı'nın ilk yurt dışı ziyareti...
Kartepe Hipodromunda 250 polisle uyuşturucu baskını
Kartepe Hipodromunda 250 polisle uyuşturucu baskını
Mersin İdmanyurdu Başkanı Ali Tekin istifa etti
Mersin İdmanyurdu Başkanı Ali Tekin istifa etti
Donan ağaçlar ilginç görüntüler oluşturdu
Donan ağaçlar ilginç görüntüler oluşturdu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English