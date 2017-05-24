Ruhani'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi bugün telefonla arayarak yeniden seçildiği görevinde başarılar diledi. İki liderin görüşmede Türkiye-İran ilişkilerini daha ileriye taşıma konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları belirtildi. İran'da geçtiğimiz günlerde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri, Ruhani'nin zaferiyle neticelenmişti. (Derya Yetim / İHA)
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