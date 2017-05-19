Ruhani sandık başında

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi bu sabah başladı. Sandık başına giden ülkenin mevcut lideri Hasan Ruhani oyunu kullandı.

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi bu sabah başladı. Sandık başına giden ülkenin mevcut lideri Hasan Ruhani oyunu kullandı.

İran'da 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı adayları arasında olan ülkenin başında bulunan Hasan Ruhani oyunu kullandı. Adaylar yüzde 50 oy çoğunluğunu almak için yarışıyor.

