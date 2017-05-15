Ruhani'nin güçlü rakibi seçimlerden çekildi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye güçlü rakip olarak gösterilen Muhammed Bakır Galibaf, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye güçlü rakip olarak gösterilen Muhammed Bakır Galibaf, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıkladı. Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıkladı. Galibaf, yayınladığı mesajda, muhafazakarların adayı eski başsavcı İbrahim Reisi lehine seçimlerden çekildiğini açıkladı. Galibaf'ın seçimlerden çekilmesiyle birlikte 19 Mayıs tarihinde gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri, Hasan Ruhani'nin rakibi İbrahim Reisi arasında gerçekleşecek.
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