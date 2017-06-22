Rugbyde Eskişehir'e milli gurur

Eskişehir Aqua Rugby Spor Kulübü'nde forma giyen Abdullah Kaptan, Selçuk Cömert ve Selim Özdemir, Ruby Milli Takım kampına çağrıldılar.

Eskişehir Aqua Rugby Spor Kulübü'nde forma giyen Abdullah Kaptan, Selçuk Cömert ve Selim Özdemir, Ruby Milli Takım kampına çağrıldılar.

Kondisyon etabı tamamlanan ilk kamp bitti. Edirne'de 2. etabı başlayacak olan kampın ardından Bulgaristan'a geçecek olan milliler burada Avrupa maçlarına çıkacaklar. Son zamanlarda hızlı bir şekilde gelişme gösteren rugbyde, Eskişehir sporcuları da dikkatleri üzerilerine çekiyorlar. Bu sene yapılacak müsabakalarda hem kadın hem erkek şampiyonalarına katılacaklarını açıklayan Antrenör Emin Erden, 19 yaş altı turnuvasına katılacaklarını da bildirdi. Emin Erden, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün açmış olduğu kış ve yaz okullarında sporcu yetiştirmeye devam ettiklerini ve rugbye daha alt yaş gruplarına inmeyi hedeflediklerini bildirdi. Ayrıca yaz okulu kayıtlarını 12 yaşa kadar indirdiklerini belirten Erden, rugbynin geleceğini inşa etmeye çalıştıklarını söyledi. Erden, "Bu sporu yapmak şehrimizde artık daha kolay 12-30 yaş aralığında ki erkek ve kadınlar Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne giderek burada ücretsiz kayıt olabilirler. Haftanın 5 günü devam eden çalışmalara bu sene yaz okulu çalışmalarında 70'in üzerinde sporcu kaydı yapıldı" dedi.

