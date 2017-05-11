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Rugby takımı THY'nin 242 tonluk dev uçağını itti
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Rugby takımı THY'nin 242 tonluk dev uçağını itti

Dünyaca ünlü İngiliz Rugby oyuncusu Lawrence Dallaglio ve ekibi, Türk Hava Yolları'nın 242 ton ağırlığındaki geniş gövdeli Airbus A330 tipi dev yolcu uçağını itti.

Dünyaca ünlü İngiliz Rugby oyuncusu Lawrence Dallaglio ve ekibi, Türk Hava Yolları'nın 242 ton ağırlığındaki geniş gövdeli Airbus A330 tipi dev yolcu uçağını itti.
Rugby sporunun Şampiyonlar Ligi olarak kabul edilen Avrupa Rugby Şampiyonası'nın final maçı öncesi resmi sponsoru Türk Hava Yolları, sosyal medya hesabından yeni bir reklam videosu paylaştı. Reklamda dünyaca ünlü Rugby oyuncusu Lawrence Dallaglio ve ekibi, 242 tonluk Airbus A330 tipi dev yolcu uçağını iterek güçlerini gösterdi.
Atatürk Havalimanı THY Teknik Hangarı önünde yapılan çekimlerde rugbyciler, "Evet, haydi. Bunu yapabiliriz. Bunu yapacak kadar güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz " diyerek uçağa omuz veriyor. 8 kişilik Rugby takımı, dev yolcu uçağını ittikten sonra "Şimdi sıra son maçta" diyerek yapacakları son maçı beklediklerinin mesajını verdi.
(Ferhat Yasak /İHA)

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