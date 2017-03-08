Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde oynanacak rövanş maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde oynanacak rövanş maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 2. maçlarının müsabaka programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kupa'da 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:



4 NİSAN SALI

20.00 Akhisar Belediyespor (1) - Medipol Başakşehir (1)



5 NİSAN ÇARŞAMBA

18.00 Çaykur Rizespor (0) - Kasımpaşa (2)

20.30 Fenerbahçe (3) - Kayserispor (0)



6 NİŞAN PERŞEMBE

20.00 Atiker Konyaspor (0) - Sivasspor (0)

