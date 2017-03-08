Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde oynanacak rövanş maçlarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde oynanacak rövanş maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 2. maçlarının müsabaka programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kupa'da 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:
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