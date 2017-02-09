09.02.2017 17:04 Romanya'da protestolar istifa getirdi

Romanya'da 'yolsuzluk affı' protestoları, Adalet Bakanı Florin Iordache'nin istifasını getirdi. Romanya'da 'yolsuzluk affı' protestoları, Adalet Bakanı Florin Iordache'nin istifasını getirdi.

Romanya'da hükümetin "yolsuzluk affı" olarak bilinen yasa tasarının meclis geçmesinin ardından protestolar başlamıştı. Hükümetin yasa tasarısını geri çekmesine rağmen protestolar devam etmişti. Bugün de Romanya Adalet Bakanı Florin Iordache bugün beklenildiği üzere sokak protestolarının ve ulusal kınamanın ardından iptal edilmesi gereken hükümet kararnamesiyle istifasını açıkladı. Florin, istifasının ardından, "İstifamı sundum. Görev süresinde yaptığım her şeyin yasal olduğunu söylemek istiyorum" dedi.



