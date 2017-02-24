Roman vatandaşlara nota ve ritim eğitimi

Edirne'de 80 Roman vatandaşı, 'Geleceğimiz Müzik' adlı projeye sayesinde nota ve ritim eğitimi almaya başladı.

Edirne'de 80 Roman vatandaşı, "Geleceğimiz Müzik" adlı projeye sayesinde nota ve ritim eğitimi almaya başladı.

Avrupa Birliği ve Çalışma Bakanlığı tarafından finanse edilen Edirne Roman Dernekleri Federasyonu ve Edirne Roman Müzisyenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin birlikte yürüttüğü, "Geleceğimiz Müzik" projesi başladı. Proje kapsamında kursiyerlere hocalar eşliğinde nota başta olmak üzere keman, klarnet, ut, bağlama, darbuka, gitar, davul, zurna eğitimi verilecek. 5 ila 30 yaşlarında seçilen kursiyerler, hafta 5 saat eğitim alarak toplamda 6 ayda 120 saat kurs görecek. 6 ay boyunca nota ve enstrüman eğitimi alacak gençler, sadece düğünlerde müzisyenlik yapmak yerine sanatçıların tercih ettiği müzisyenler haline de gelecek.



"POPÜLER BİR SANATÇI OLABİLİRLER"

Davul-zurna eğitmeni Günay Zurna, kursiyerlerin nota ve ritim eğitimi aldıklarını belirterek, "Edirne olarak yöresel olarak yapmış olduğumuz programda ritim öğretmekteyiz. Kursiyerlerimizin kurs sonunda büyük sanatçıların arkasında çalmalarını tercih ederiz. Bu kurstan yetişip popüler bir sanatçı olabilirler. Ritim üzerine zurna zor bir enstrüman" dedi.



"KULAKTAN DOLMA ENSTRÜMAN ÇALIYORLAR"

Zurna eğitmeni Çetin Katırcı, öğrencilerin normalde gelişi güzel bir nota eğitimine sahip olduklarını ifade ederek, "Kulaktan dolma enstrüman çalıyorlar. Temennimiz nota öğrenirler. Güzel sazını tanırlar. Makamları tanırlar. Güzel bir yerlerde inşallah sahne alırlar. Güzel yerlerde görürüz, bizde onlarla gurur duyarız" diye konuştu.

(Ergin Yıldız / İHA)