Roma'nın Kazları

Eski Roma'da, Belediye ve hükumet işlerine bakan binaların bulunduğu şehir merkezinin adıdır Kapitol. Daha da eskiden, Jüpiter tapınağının olduğu yere verilen isim. Her iki durumda da eski Roma için kıymetli. ABD kongresinin Washington'daki toplantı yerine de Kapitol deniyor ama benim bahsedeceğim Kapitol, o Kapitol değil.

Asterix çizgi romanını okuyan ya da filmini seyreden herkes iyi bilir ki, sihirli bir iksir icat eden Galyalılar, arada sırada köylerinden çıkıp Romalı döverler. Roma'nın baş belası olmuştur, bu bir avuç Galyalı. Koca bir medeniyet için bundan daha utanç verici bir tasvir olabilir mi? Bahsedeceğim konu bu da değil.

Roma tarafından bakınca, tam bir barbardır şu Galyalılar. Barbardır ve Roma ordusu tarafından kökleri kazınmalıdır! Roma'nın, kökleri kazınmalıdır dediği tek millet Galyalılar da değil üstelik. Konsül Cato, senatodaki her konuşmasını '' Ceterum Censeo Carthaginem Dalendam Esse '' diye bitirirmiş. Meali; '' Bundan başka kanımca Kartaca yok edilmelidir ''

Bir zamanlar herkese tehdit olan Roma, kocayınca, herkesi tehdit olarak görmeye başlamış. Nasıl görmesin? Roma'nın sonunu, barbarların başını çektiği kavimler göçü ve Hristiyanlık getirmiş.

Bu barbar kavimlerin başında da '' Vandallar '' geliyormuş. Doğu Cermen kavmi olan '' Vandallar '' Roma eyaletlerini yağmalamaya başlamış. Sonrasında Galya ve İspanya'da büyük bir kıyım yaparak Afrika kıyılarında kadar gelmişler. Vandal kralı Genseric de boş durmayıp, Roma şehrini yağmalamış. Canlı - cansız ayırt etmeden her şeyi ve herkesi yakıp yıkmışlar. Sebepsiz yere zarar verme eylemine '' Vandalizm '' denmesi bu yağmaların sonucu. Büyük bir medeniyetin, yaptığı şeyi neden yaptığını bilmeyen vahşiler tarafından talan edilmesi... Hazin olduğu kadar kulağa küpe olacak bir ders. Neyse, asıl anlatacağım konu bu da değil.

Kapitol'ün kazlarını duyanınız var mı? Duymadıysanız, mutlaka anlatacağım bu hikayeyi dinleyin. Duyanınız varsa da, beni okumaya bir son verip diğer arkadaşımın köşe yazısına geçsin.

Barbarlar Roma'ya ilk kez saldırdığında, gecenin karanlığında sessizce Kapitol'e yanaşmışlar. Nöbetçi askerlerin hepsi uyukluyor. Bundan daha harikulade bir fırsat olabilir mi? İçeriye girmeye kalktıkları anda büyük bir kıyamet kopuvermiş. Romalı uyuşuk muhafızlar gibi uyumayan kazlar, öyle bir gürültü koparmışlar ki, ne olduğunu anlamayan barbarlar, uyanan nöbetçilerin de kılıçlarını çekmesiyle arkalarına dahi bakmadan kaçmışlar. Meğersem içeride her zaman bir kaz sürüsü dolaşırmış.

Kapitol düşerse Roma düşecek. Mevzu o kadar da önemli yani. Velhasıl Romayı o gün kazlar kurtarmış. Ertesi yıl, bu olayı anmak için bir geçit töreni tertiplenmiş. Törenin yıldızı da, saf altından yapılma bir kaz. İşte anlatacağım hikaye buydu. Vereceğim mesaja gelirsek; Roma'nın kazları kadar bile milli olamayan bir grubun, kendi halkını '' Koyun '' diye aşağılamaları daha kaç seçim, kaç referandum devam edecek acaba diye sormadan edemiyorum. Sorduğum bir soru daha var. '' Ne olacaksa olsun '' diyerek, tüm gemileri yakan kardeşim, aynı gemide olduğumuzu düşünemiyor mu acaba? Oysa Roma'nın kazları bile düşünmüş bunu. Haksız mıyım?