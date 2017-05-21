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Roma mezarlarının bulunduğu alan için karar verildi
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Roma mezarlarının bulunduğu alan için karar verildi

Kocaeli'nde İSU binasının kazısında çıkan Roma dönemine ait toplu mezarlık için temelin yeri değiştirildi. Mezarların yerinde görülebilmesi için açık hava müzesine dönüştürüleceği öğrenildi.

Kocaeli'nde İSU binasının kazısında çıkan Roma dönemine ait toplu mezarlık için temelin yeri değiştirildi. Mezarların yerinde görülebilmesi için açık hava müzesine dönüştürüleceği öğrenildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçtiğimiz ay İSU binasının temel kazısı sırasında lahit mezar bulundu. Mezarın hemen yanında kazıya devam edilirken 4 mezara daha rastlanıldı. Bulunan mezarlar topraktan arındırılarak, üzerleri kapatıldı.

MEZARLAR TESCİL EDİLDİ
Kocaeli Kültür ve Turizm il Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Müze Müdürlüğü ekipleri mezarların bulunmasının ardından hemen harekete geçti. Mezarlar üzerinde bulunan yazıların çözümünün yapılması için yetkililer devreye girdi. Konusunda uzman kişilerin yazıların çözülmesi için çalışma yaptığı ve Haziran'da ayında kesin bir neticeye varılacağı öğrenildi.

AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
İlk olarak mezarların yerinden çıkartılarak Kocaeli Müzesinin bahçesine götürülmesi planlandı. Daha sonra yapılan istişareler neticesinde mezarların yerinde kalması ve bölgenin bir açık hava müzesine dönüştürülmesi kararına varıldı. Bu hususta gerekli projelerin hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderildiği öğrenildi. Projenin tamamlanması halinde her yıl yüzlerce turistin İzmit'e gelmesi hedefleniyor.

TEMEL KAYDIRILDI
Mezarların çıkmasının ardından Koruma Kurulu devreye girerek İSU binasının temelinin kaydırılmasına karar verdi. Temel yaklaşık 1 metre denize doğru kaydırıldı. Bulunan mezarlardan bir tanesinin çocuk olduğu öğrenilirken, bu büyüklükte bir toplu mezarın İzmit'te ilk çıktığı öğrenildi. Yetkililer kazının devam edeceği bilgisini verirken, D-100 karayoluna doğru 4 metrelik alanda yeni kazılar yapılacak. Bölgede başka mezarlarında çıkabileceği tahmin ediliyor.
(Refik Fidan - Gürcan Yılmaz / İHA)

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