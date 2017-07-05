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Rodrigues: Hedef şampiyonluk
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Rodrigues: Hedef şampiyonluk

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, sezonu ne zaman açtıklarının kendileri için pek önemli olmadığını söyleyerek, 'Hedef şampiyonluk. Temmuz'da da açsak Ağustos'ta da açsak hedefte değişim olmaz' dedi.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, sezonu ne zaman açtıklarının kendileri için pek önemli olmadığını söyleyerek, "Hedef şampiyonluk. Temmuz'da da açsak Ağustos'ta da açsak hedefte değişim olmaz" dedi.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp yapan Galatasaray'da Garry Rodrigues, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yapması gerekenlerin farkında olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Yapmam gereken; kendimi yeni sezona hazırlamak. Önemli bir sezon beni bekliyor. Beklentilerin farkındayım. Zaten böyle bir camiada beklentilerin yüksek olması lazım. Ben de sahada gösterdiğim performansla kim olduğumu göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HEDEF ŞAMPİYONLUK"
Sezonu erken açmalarının kendilerini etkileyip etkilemediği yönündeki bir soruya ise Rodrigues, şöyle cevap verdi:
"Sezonu erken ya da geç açmanın çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum; hedef şampiyonluk. Temmuz'da da açsak Ağustos'ta da açsak hedefte değişim olmaz."

"BRUMA ÖNEMLİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"
Bruma'nın takımdan ayrılışı hakkında da konuşan başarılı oyuncu, şunları söyledi:
"Bruma önemli bir performans gösterdi ama şu an aramızdan ayrıldı. Şimdi ben varım, arkadaşlarım var. Bunun çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum."

"KANAT OYUNCUSU İÇİN 10 NUMARA ÖNEMLİ"
Yeni transfer Belhanda hakkında da konuşan Rodrigues, "Kanat oyuncusu için 10 numara ile pas alışverişi önemli. Hem Wesley hem Belhanda büyük isimler. Belhanda şu an bizimle; daha önce izlediğim bir oyuncu. Antrenmanlarda da kalitesini görebiliyorsunuz. İsimler kim olursa olsun benim Garry olarak iyi çalışmam lazım. Belhanda ile de iletişimimiz gayet iyi" diyerek sözlerini noktaladı.

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