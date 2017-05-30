Rodeocuyu metrelerce havaya fırlattı

ABD'nin California eyaletinde yapılan rodeo etkinliği, yine bildik manzaralara sahne oldu.
ABD'nin California eyaletinde yapılan rodeo etkinliği, yine bildik manzaralara sahne oldu. Bir binici, öfkeli boğanın üzerinde uzun süre kalmayı başardı, başardı ama yere düştükten sonra boğanın intikamı acı oldu. Öfkeli hayvan, yerdeki rodeocuyu boynuz darbesiyle havaya fırlattı. Yaralanan binici, görevlilerin araya girmesiyle arenadan dışarı çıktı ve hastaneye kaldırıldı.
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