10.09.2017 12:52 Rodeocun feci sonu

Brezilya'da düzenlenen rodeo müsabakasında herkesi yasa boğan bir olay yaşandı. Luciano Lima adlı yarışmacı, boğanın darbesi sonucu hayatını kaybetti. Brezilya'da düzenlenen rodeo müsabakasında herkesi yasa boğan bir olay yaşandı. Luciano Lima adlı yarışmacı, boğanın darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Boğanın üzerinden düştükten sonra öfkeli hayvanın ayak darbesine maruz kalan Lima, hemen görevliler tarafından ayağa kaldırıldı. Başta sağlık durumunda sıkıntı olmadığı sanılan rodeocu, ardından yere yığıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen Lima, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



