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Rodallega'ya uyarı geliyor
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Rodallega'ya uyarı geliyor

Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega uyarılacak.

Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega uyarılacak.
Trabzonspor'un devre arasında Akhisar Belediyespor'dan transfer ettiği Hugo Rodallega, huzursuz tavırlarıyla dikkat çekmeye başladı. Sezon başında beri oluşturduğu kadro ile karakterli ve sorunsuz oyuncu grubuyla çalışmaya özen gösteren ve tercihlerini bu yönde yapan teknik direktör Ersun Yanal'ın, Kolombiyalı oyuncuyla son haftalarda yaşadığı sıkıntı iyiden iyiye takımda kendini hissettirmeye başladı. Gol attığı Kayserispor maçında oyundan alındığı için Yanal'a tepki gösteren Rodallega, Medipol Başakşehir müsabakasında da takımda değişiklik tercihinin ilk kendisinden yana kullanılmamasına tepki koymuştu. Taraftarların oyuncunun adını bağırmasının ardından sahaya giren Rodallega, yedek kulübesiyle taraftarların sorun yaşamasına neden oldu.
Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega'nın, Medical Park Arena'da oynanan son iki maçta sorun yaşaması üzerine başta yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal, oyuncunun uyarılması noktasında birleşti. Ersun Yanal'ın saha içinde veya saha dışında takımla ilgili alacağı kararların hiç bir oyuncu tarafından eleştirilmesinin doğru olmadığını ve buna izin vermelerinin söz konusu olmadığını futbolculara iletecek olan yönetimin, ayrıca saha içinde hocanın verdiği kararları sorgulayan bir tavır içinde bulunan oyuncularla birlikte taraftarı da buna dahil edici tavırlar sergileyen futbolcuları ciddi bir şekilde uyarılarak cezalandırması gündeme geldi.
(Gökmen Şahin / İHA)

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