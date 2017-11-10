10.11.2017 17:32 Rodallega: Volkan Şen ile çok iyi arkadaşız

Antrenmanda Volkan Şen ile yaşadığı tartışma hakkında açıklama yapan Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega, 'Volkan Şen ve çok yakın arkadaşız ve bütün takım gibi Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz' dedi. Antrenmanda Volkan Şen ile yaşadığı tartışma hakkında açıklama yapan Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega, "Volkan Şen ve çok yakın arkadaşız ve bütün takım gibi Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Milli maç nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Trabzonspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Yapılan taktik çalışmasında Hugo Rodallega ile Volkan Şen arasında tartışma yaşandı. Topun oyun çizgisini geçtiği yönünde ikili arasında yaşanan sözlü atışma sonrası birbirine yaklaşan ikiliyi takım arkadaşları ayırdı. Yardımcı Antrenör Mehmet Yılmaz'ın araya girmesiyle Rıza Çalımbay, iki futbolcuyu da sakinleştirdi.



"VOLKAN ŞEN VE ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"

Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega, takım arkadaşı Volkan Şen ile yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi. Rodallega, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Volkan Şen ve çok yakın arkadaşız ve bütün takım gibi Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün antrenmanda olan, her futbol takımında yaşanabilecek türden çok küçük bir olay, aramızda hiçbir sorun yok, herkesten ricam olmayan bir sorunu sanki varmış gibi göstermemeniz" dedi.



