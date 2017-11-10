Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Rodallega: Volkan Şen ile çok iyi arkadaşız
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Rodallega: Volkan Şen ile çok iyi arkadaşız

Antrenmanda Volkan Şen ile yaşadığı tartışma hakkında açıklama yapan Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega, 'Volkan Şen ve çok yakın arkadaşız ve bütün takım gibi Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz' dedi.

Antrenmanda Volkan Şen ile yaşadığı tartışma hakkında açıklama yapan Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega, "Volkan Şen ve çok yakın arkadaşız ve bütün takım gibi Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Milli maç nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Trabzonspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Yapılan taktik çalışmasında Hugo Rodallega ile Volkan Şen arasında tartışma yaşandı. Topun oyun çizgisini geçtiği yönünde ikili arasında yaşanan sözlü atışma sonrası birbirine yaklaşan ikiliyi takım arkadaşları ayırdı. Yardımcı Antrenör Mehmet Yılmaz'ın araya girmesiyle Rıza Çalımbay, iki futbolcuyu da sakinleştirdi.

"VOLKAN ŞEN VE ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"
Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega, takım arkadaşı Volkan Şen ile yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi. Rodallega, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Volkan Şen ve çok yakın arkadaşız ve bütün takım gibi Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün antrenmanda olan, her futbol takımında yaşanabilecek türden çok küçük bir olay, aramızda hiçbir sorun yok, herkesten ricam olmayan bir sorunu sanki varmış gibi göstermemeniz" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
AVM'de bombalı saldırı hazırlığına 4 tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kanunu onayladı
AB, İngiltere'ye iki hafta süre tanıdı
Hastaneden Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Borsa günü düşüşle tamamladı
DEAŞ'lı terörist tutuklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Tatsız prova! A Milliler sınıfta kaldı! 2-0
Tatsız prova! A Milliler sınıfta kaldı! 2-0
Çılgın Mucit Elon Musk'ın İstanbul planı!
Çılgın Mucit Elon Musk'ın İstanbul planı!
PKK'dan alçak talimat: Türkiye'ye saldırmaya hazır olun!
PKK'dan alçak talimat: Türkiye'ye saldırmaya hazır olun!
Başbakan'dan ABD'ye: DEAŞ bitti PKK/YPG ile ilişkinizi kesin!
Başbakan'dan ABD'ye: DEAŞ bitti PKK/YPG ile ilişkinizi kesin!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Millilerden kötü prova
Millilerden kötü prova
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
AVM'de bombalı saldırı hazırlığına 4 tutuklama
AVM'de bombalı saldırı hazırlığına 4 tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kanunu onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kanunu onayladı
AB, İngiltere'ye iki hafta süre tanıdı
AB, İngiltere'ye iki hafta süre tanıdı
Hastaneden Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Hastaneden Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
DEAŞ'lı terörist tutuklandı
DEAŞ'lı terörist tutuklandı
ÖSYM 2018 yılı sınav takvimini açıkladı
ÖSYM 2018 yılı sınav takvimini açıkladı
Günün özeti
Günün özeti
UNESCO'nun yeni başkanı belli oldu
UNESCO'nun yeni başkanı belli oldu
1 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
1 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Bahçeli'den '10 Kasım' mesajı
Bahçeli'den '10 Kasım' mesajı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English