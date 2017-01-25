Rodallega Trabzon'da

Trabzonspor'un Akhisar Belediyespor'dan kadrosuna kattığı Hugo Rodallega Trabzon'a geldi.
Trabzonspor'un Akhisar Belediyespor'dan kadrosuna kattığı Hugo Rodallega Trabzon'a geldi. Trabzonspor, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega'yı Trabzon'a getirdi. Saat 13.45 sıralarında Trabzon havaalanına gelen oyuncuyu taraftarlar karşılamazken, futbolcuyu tercüman Görken Ekal karşıladı. Kulüp aracına binen forvet oyuncusu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti. (Gökmen Şahin - Ozan Köse / İHA)
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