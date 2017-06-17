'Rocky' ve 'The Karate Kid'in yönetmeni hayatını kaybetti

ABD'nin ünlü yönetmenlerinden John G. Avildsen 81 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin ünlü yönetmenlerinden John G. Avildsen 81 yaşında hayatını kaybetti.

"The Karate Kid" ve "Rocky" filmlerini yöneten John G. Avildsen'in, 81 yaşında pankreas kanserinden hayatını kaybettiği belirtildi. Avildsen'ın oğlu Anthony Avildsen babasının pankreas kanserinden hayatını kaybettiğini duyurdu. Anthony Avildsen, "Olağanüstü bir adamdı. O süper yetenekli biriydi" dedi.

G. Avildsen, dünyada gişe rekorları kıran Rocky filmiyle 1977'de Oscar'da en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı. Bu filme oyuncu Sylvester Stallone Hollywood sinemasının en ünlü oyuncusu olmuştu.

