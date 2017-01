10.01.2017 11:58 Robotik cerrahide rekor ameliyat

Robotik cerrahi ile bin 500 ameliyat gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Rıza Kural, 'Bulunduğumuz coğrafyada ülkemizden ekipler diğer ülkelerdeki robotik cerrahi merkezlerine eğitim vermektedirler' dedi. Robotik cerrahi ile bin 500 ameliyat gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Rıza Kural, "Bulunduğumuz coğrafyada ülkemizden ekipler diğer ülkelerdeki robotik cerrahi merkezlerine eğitim vermektedirler" dedi.



Da Vinci robotik cerrahi yöntemi ile Türkiye'de kamu, üniversite ve özel hastanelerde başarılı ameliyatlar yapılmaya devam ediyor. Başta Üroloji olmak üzere, Kadın hastalıkları, Genel Cerrahi, Akciğer Cerrahisi, Kalp Damar Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Cerrahisi olmak üzere çok sayıda ameliyat gerçekleştiriliyor.



Robotik Cerrahi, cerrahinin geldiği en son nokta olarak nitelendiriliyor. Hastalara ise çok sayıda avantaj sağlıyor. Küçük birkaç kesi ile gerçekleştirilen bu ameliyatlarda, uçları kendi ekseni etrafında 540 derece dönebilen robotik kollarla, üç boyutlu görüntü eşliğinde ameliyat yapma imkanı sağlanıyor. Ameliyatlarda kan ihtiyacı neredeyse hiç olmuyor. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlar sayesinde hastalar kısa sürede sosyal hayatlarına geri dönebiliyor. Türkiye, robotik ameliyatlara dünya ile eş zamanlı olarak başladı. Da Vinci Robotu dünyada en çok ürolojik ameliyatlarda kullanılıyor.



Türkiye'de rekor üroloji ameliyatı yapan isimlerden biri olan Acıbadem Maslak Hastanesi Üroloji Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Ali Rıza Kural, "Ülkemizde ekibimle birlikte Üroloji alanında ilk Da Vinci ameliyatlarını 2005 yılında başlattık ve o günden bugüne kendi merkezimizde bugün itibariyle bin 500 vaka gerçekleştirdik. Programımız Avrupa'nın Doğu'sunda ve Ortadoğu'da ilk Robotik Cerrahi programı olup, sayısal olarak da en yoğun programdır. Diğer bir hastanede başlayan programımız 2010 yılından bu yana Maslak Acıbadem Hastanesi'nde diğer branşlarla birlikte multidisipliner olarak başarıyla devam etmektedir" dedi.



Prof. Dr. Ali Rıza Kural, bin 500 ameliyatının, bin 250'den fazlasının prostat kanseri ameliyatı olduğunu kaydederek, "Geri kalanın büyük bölümü Böbrek Kanseri veya Böbrek Kanal Darlığı ameliyatlarıdır. Vakalarımızın küçük bir bölümünü de Mesane Kanseri hastaları oluşturmaktadır. Az sayıdaki hastada idrar yolu taşları veya çok büyük iyi huylu prostat (150 gram ve üzeri) için robotik cerrahi uygulanmıştır. Bunun yanı sıra yurt dışı ve yurt içi diğer merkezlerde gerçekleştirdiğimiz Robotik Ameliyat sayısı da 200'ün üzerindedir" diye konuştu.



"Türkiye bölgesinde robotik cerrahide lider"



Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Türkiye'nin dünyada robotik cerrahi alanında çok iyi bir yerde olduğunu belirterek, "Bulunduğumuz coğrafyada ülkemizden ekipler diğer ülkelerdeki robotik cerrahi merkezlerine eğitim vermektedirler. Geçmişte Katar'da robotik cerrahi eğitimi veren ekibimiz, günümüzde Yunanistan'da da düzenli robotik cerrahi eğitimi vermektedir. Yunanistan'da bugüne dek 3 konsol cerrahı meslektaşımızı eğitmiş bulunmaktayız. Yurt içinde de ekibimiz 5 ayrı merkezin eğitimine katkıda bulunmuş olup halen bazılarına desteğimiz devam etmektedir" şeklinde konuştu.



Prof. Dr. Ali Rıza Kural, bin 500 ameliyat içinde en unutamadığını ise şöyle anlattı: "Her vakanın kendine has bir özelliği vardır. Ancak bunlardan birinde 2008 yılında Böbrek Kanseri nedeniyle Robotik Parsiyel Nefrektomi (böbrekten sadece tümörlü kısmın çıkarılması) ameliyatı uygulamıştık. 3 yıl sonra aynı hastaya bu kez Prostat Kanseri nedeniyle Robotik Radikal Prostatektomi ameliyatı uyguladık. Aynı hastada iki ayrı hastalığın robotik cerrahi ile tedavi edilmesi benim için farklı bir duygu hissetmeme neden olmuştur. Kuzey Kıbrıs'lı hastamız şu an 68 yaşında ve gayet sağlıklı."



"Robotik cerrahi ile gelecekte sadece tek kesiden ameliyat yapılacak"



Prof. Dr. Ali Rıza Kural, robotik cerrahide gelecekte tek port yani birden fazla kesi yerine tek bir kesiden girilerek yapılan ameliyatların gündeme geleceğini ifade ederek, "Şimdiden firmalar bu teknolojiyi geliştirdiler ve laboratuvar denemeleri yapılmakta. Ayrıca cihazlar gelecekte giderek daha küçülecek ve ameliyathanelerde daha az yer kaplayacak. Görüntüleme yöntemleriyle elde edilen imajlar konsolda görüntülenip kanser hastalığında daha doğru bir eksizyon yani temizlik yapmak mümkün olacak. Hangi robot olursa olsun yine de beceri, yetenek ve deneyimin yanı sıra başarıyı belirleyecek en önemli faktör, insan yani konsol cerrahı olacak" dedi.