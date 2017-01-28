Rizespor tek golle kazandı

Spor Toto Süper Ligi 19. haftada Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor'u evinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Ligi 19. haftada Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor'u evinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası içerisinde Ahmet'in vuruşunda top Kaleci Şahin'den döndü. Dönen topla altıpas çizisi üzerinde buluşan Kweuke meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

15. dakikada sol kanattan Özgür'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Saadane'nin kafa vuruşunda kaleci Ahmet çizgi üzerinden topu çıkardı.

20. dakikada Mehmet'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kweuke'nin şutunda kaleci Ahmet meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Latovlevici'nin ortasında ceza sahası içinde Seleznyov'un vuruşunda kaleci Gökhan topu kurtardı.

54. dakikada Latovlevici ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan topu rahat kontrol etti.

63. dakikada Kweuke'nin pasında topla buluşan İsmail ceza sahasına girip şutunu çekti. Top farklı bir şekilde dışarı çıktı.

74. dakikada Latovlevici'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisindeki Barış kafası ile dokundu. Top direkten döndü.

76. dakikada Saadane'nin pasında ceza sahası içerisindeki Oğulcan sert bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Ahmet topu çıkartmayı başardı.

90+3. dakikada ikinci sarı kartını gören Saadane kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



KÜNYE

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Oboabona xx, Özgür xx, Ümit xx, Mehmet xx, Saadane xx, Putrucci xx, Janster xx (Oğulcan dk. 71 xx), Ahmet xx (Robin dk. 61 xx), İsmael xx, Kweuke xx (Edomwonyi dk. 81 x)

Yedekler: Muhammet, Tuszynski, Fink, Oğuz

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kardemir Karabükspor: Ahmet xx, Gaman xx, Ceyhun xx, İlhan xx (Alexe dk. 81 ?), Kerim xx, Tchounkeu xx, Latovlevici xx, Barış xx, Seleznov xx, Tanase xx (Poko dk. 26 xx), Bliznichenko xx (Serdar dk. 68 xx)

Yedekler: Ercüment, Osman, Kokalovic, Fatih

Teknik direktör: İgor Tudor

Gol: Kweuke (dk. 6) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Saadane (dk. 90+3)

Sarı kartlar: Saadane (Çaykur Rizespor), Ceyhun, Poko (Kardemir Karabükspor)

(Hasan Fehmi Demir - Kubilay Ateş/İHA)