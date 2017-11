16.11.2017 16:13 Rizeli esnaftan yeğenlerine bisiklet cezası

Rize'de restoran işletmecisi Salih Öz, ders çalışmayan ve okulda başarısız olan yeğenlerinin bisikletlerini iş yeri girişine asarak, cezalarını da not halinde belirtti. Rize'de restoran işletmecisi Salih Öz, ders çalışmayan ve okulda başarısız olan yeğenlerinin bisikletlerini iş yeri girişine asarak, cezalarını da not halinde belirtti.

Rize merkez sahilde bulunan bir restoranın duvarında 6 bisikleti görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bisikletlerin yanına asılan tabelalar da dikkat çekiyor. 41 yaşındaki iş yeri sahibi Salih Öz, her bisikletin bir mazisi olduğunu belirterek, "Doğanay Öz'un bisikleti derslerine çalışmadığı ve sınıfta kaldığı için 4 yıl 6 ay 18 gün cezalı, Utku Öz derslerine çalışmadığı için 2 yıl 8 ay 10 gün, Göksel Öz okulu bıraktığı için ömür boyu bisiklet binme cezasına çarptırıldı. Dilem Öz okulu çok seviyor ve kış aylarında bisiklet yasak, Kadir Öz dersleri normal ancak fazla kilosu olduğu için zayıflayana kadar bisiklet binmesi yasak, Bade Öz ise henüz 3,5 yaşında, kimseye taviz vermiyor. Taviz verene kadar ona da bisiklet binmeyi yasak ettim ve bisikletlerin hepsini iş yeri girişine astım" dedi.



"BU UYGULAMA ÇOCUKLARA DERS OLDU"

Öz, tüm yeğenlerinin ceza nedenlerini ve kararlarını bisikletlerinin yanına yazdığını dile getirerek, "Birkaç gün önce bir okul öğrenci grubu ile öğretmenleri buradan geçerken bisikletler dikkatlerini çekti. Öğretmen öğrencilerine 'Sizin de velileriniz aynı uygulamayı yapmalı' diye söyledi" şeklinde konuştu.

Salih Öz'ün yeğenlerinden Göksel Öz ise, bisikleti almak için okulu bitireceğini belirterek, "Okulu bıraktığım için dayım bana ve bisikletime ceza verdi. Yeniden okula başlayacağım ve okulumu bitirip bisikletime tekrar sahip olacağım" ifadelerini kullandı.

(Bayram Ali Sarı /İHA)