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Rize Ticaret Borsası ile Sri Lanka heyetleri arasında 'çay' muhabbeti
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Rize Ticaret Borsası ile Sri Lanka heyetleri arasında 'çay' muhabbeti

Dünyanın önde gelen çay üreticisi ülkeleri olan Türkiye ve Sri Lanka arasında çay konusunda işbirliğine yönelik adımlar atılıyor.

Dünyanın önde gelen çay üreticisi ülkeleri olan Türkiye ve Sri Lanka arasında çay konusunda işbirliğine yönelik adımlar atılıyor.

Türkiye - Sri Lanka tarafları arasında Ankara'da gerçekleşen "Ortak Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu Toplantısı"nın ardından dünyadaki önde gelen çay üreticisi iki ülke arasında çay alanında da işbirliğine yönelik adımlar atılıyor.

Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Pakeer Mahideen Amza, Sri Lanka Çay Kurulu Tanıtım Direktörü Hasitha De Alwis ve Karadeniz Bölgesi Sri Lanka Fahri Konsolosu Atilla Ataman, bugün Rize Ticaret Borsasını (RTB) ziyaret ederek, Türk çay sektörü hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede; çay alanında bilgi alışverişi, bilimsel ve teknik dokümanların paylaşımı, karşılıklı uzman değişimi ve teknik ziyaretler, ortak yatırım konularının araştırılması, çay sektörü ile ilgili düzenlenen fuarlara ortak katılım, çay sanayisinde ortak kapasite geliştirme ve araştırma projeleri yürütülmesi, fikri ve sınai mülkiyet hakları hususlarının ele alınması, ticari anlaşmazlıkların çözümü için bir mekanizma oluşturulması gibi konular ele alındı.

RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, daha önceki Türkiye-Sri Lanka görüşmelerinde iki ülkenin çay sektörlerine katkı sağlayacak konuların görüşüldüğünü ifade ederek, "Çay sektöründe dünyada dördüncü ülke olan Sri Lanka ile beşinci ülke olan Türkiye arasında işbirliği bizim için çok önemlidir. Özellikle Türkiye açısından çay konusunda bilgi alışverişi, çay bahçelerinin değişimi, iyi çay uygulamaları, karşılıklı teknik ve akademisyenlerin değişimi Türk çay sektörüne olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu kapsamda bu konularda karşılıklı işbirliği halinde üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Görüşmede Büyükelçi Amza ise, "Bu sene başı göreve geldiğimden bu yana çay sektörünün temsilcileri olan sizlerle 4 kez bir araya geldik. Dünyada çay üreticisi iki ülke arasındaki işbirliğini nasıl geliştirebiliriz diye çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şu anda 190 milyon dolarlık çay ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmayı istiyoruz. Biz iki ülkenin çay ticaretinde nasıl rekabet edebilir değil nasıl işbirliği yaparız düşüncesiyle buradayız. Bizim amacımız iki ülke içinde kazan-kazan felsefesiyle işbirliği oluşturmak. Size garanti ediyorum kendim, ülkem ve çay sanayisi adına Türk çay sektörüne hiçbir zarar vermek istemiyoruz. Biz iyi biliyoruz ki Türkiye'de çaydan 1 milyon insan geçim sağlıyor. İki tarafın da fayda sağlayacağı işbirliği ortamı oluşturmayı istiyoruz" diye konuştu.

RTB ve Sri Lanka heyetlerinin görüşmesi sonrasında karşılıklı hediyeler takdim edildi.
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