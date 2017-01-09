09.01.2017 20:31 Rize'de FETÖ'nün jandarma imamları tutuklandı

Rize'de FETÖ'nün 'jandarma imamı' oldukları öne sürülen 2 kişi tutuklandı. Rize'de FETÖ'nün "jandarma imamı" oldukları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.



Rize'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve örgütün Jandarma Komutanlıklarında görevli subaylarından sorumlu imamlar oldukları tespit edilen F.Ö. ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Görevlisi O.S., çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan A.U. ve Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

