Rize'de feci kaza: 3 ölü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Pazar'dan Fındıklı istikametine gitmekte olan E. A. yönetimindeki 34 RE 9144 plakalı panelvan tipi kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Tevfik Ö., Fethiye Ö. ve Nihal Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile karayoluna savrulan Tevfik Ö., Fethiye Ö. ve Nihal Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis araç sürücüsü E. A.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ömer Faruk Zenginal / İHA)