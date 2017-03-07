Rize'de ev yangını: 1 ölü

Rize'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyünde meydana gelen ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyünde meydana gelen ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçenin Kaptanpaşa köyünde bir evde yangın çıktı. Ev içerisinde yatalak hasta olduğu iddia edilen 86 yaşındaki Ali Faik Kartal alevlerin içerisinde kaldı. Köylülerin itfaiye ekiplerine haber vermelerinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken 86 yaşındaki Ali Faik Kartal hayatını kaybetti.

