Rıza Sarraf, duruşmaya katılmadı

İran'a yönelik yaptırımları delmek ve kara para aklamak da dahil dört suçtan hakkında 75 yıla kadar hapis istenen Sarraf ve avukatları, 27 Kasım'da esastan görülmeye başlanacak dava öncesi bugün görülen ara duruşmaya katılmadı.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in aktardığına göre duruşmada, dava kapsamında tutuklu bulunan Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla ve avukatları hazır bulundu.

Hakim Richard Berman, Atilla'nın son iddianameye yönelik itirazlarını reddederek, iddianamenin geçerli olduğuna hükmetti.

'BAŞKA BİR YERDE'

Öte yandan, Sarraf'ın nerede olduğu tartışmaları devam ediyor. En son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sarraf hakkında ABD'ye 1 değil, 2 nota verildiğini açıkladı. Çavuşoğlu, 3-4 gün önce ilk notanın verildğini 'ABD'den herhangi bir ses çıkmayınca' tekrar nota verildiğini aktardı. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. ‘Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok' diye genel bir cevap verilmiş."

Zarrab, 19 Mart 2016'da ABD'deki Miami Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 21 Mart 2016'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.