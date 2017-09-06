06.09.2017 19:26 Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel'e coşkulu karşılama

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kiloda dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp ve yine grekoromen stil 66 kiloda Türkiye'yi temsil eden ve dünya üçüncüsü olan Atakan Yüksel, memleketleri Yozgat'ta coşku ile karşılandı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kiloda dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp ve yine grekoromen stil 66 kiloda Türkiye'yi temsil eden ve dünya üçüncüsü olan Atakan Yüksel, memleketleri Yozgat'ta coşku ile karşılandı.

Yarı finalde Kübalı rakibi Oscar Pino Hinds'i geçen ardından altın madalya maçında Heiki Nabi'yi yenen Rıza Kayaalp, kariyerinde 2011 ve 2015 yıllarının ardından üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Milli güreşçi Rıza Kayaalp ve grekoromen stil 66 kiloda İranlı rakibi Mohammad Elyasi'yi 2-1 yenerek bronz madalya alan dünya üçüncüsü Atakan Yüksel memleketleri Yozgat'ta Yozgat Valiliği önünde karşılandı. İki sporcuyu Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, anne-babaları ve çok sayıda vatandaş çiçeklerle karşıladılar.

Düzenlenen programda Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, iki sporcuyu da başarılarından dolayı tebrik ederken güreşçilerin Türkiye'yi ve Yozgat'ı gururlandırdığını söyledi. Dünya Şampiyonu Rıza Kayalp ise yaptığı açıklamalarda 2020'de hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu dile getirerek güreşi bırakana kadar hep zirvede olacağını ve çok çalışacağını ifade etti. Kayaalp, "7 kez Avrupa şampiyonu, 3 kez dünya şampiyonu oldum. Olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğüm var. Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu tekrarlamak ve 2020'de olimpiyat altın madalyasını almayı istiyorum. Bu kadar şampiyonluğu olimpiyatla taçlandırmak güzel olur diye düşünüyorum" dedi.

Dünya üçüncüsü Atakan Yüksel ise daha nice başarılar elde edip Türkiye'mizin Yozgat'ımızın gururlanmasını ve İstiklal Marşı'mızı dünyaya duyurmak istiyoruz. Bütün amacımız bu şekilde. Gençlerimize örnek olmaya çalışıyoruz. İnşallah bizden sonra nice Rıza Kayaalp'ler nice Atakan Yüksel'ler yetişir bu topraklarda" şeklinde konuştu.

Düzenlenen kutlama programının ardından ise Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, iki sporcuyu makamında ağırladı.

(Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir/İHA)

