Rıza Çalımbay 'tek yürek' olmaya çağırdı

Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Galatasaray maçı için, "Herkesin tek yürek olması lazım" dedi. Çalımbay maçı kazanmalarını gerektiğini de vurguladı.

Süper Lig'in 23. haftasının Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde gerçekleştirdi. Göreve geldiklerinden itibaren hedeflerinin ilk 10 içerisinde yer almak olduğunu ifade eden Çalımbay, "İlk 10 içerisinde olma hedefimiz devam ediyor. Tek düşüncemiz o. Gelecek sezon farklı bir takım kurarak farklı hedefler olacak. Bu seneyi çok iyi geçirmemiz gerekiyor. Takım olarak çok iyi performans geçiriyoruz. Geçen hafta da istenmeyen bir yenilgi alındı. Uzun maratonda istenmeyen şeyler olacak. Bunlar futbolun içinde var. Bunları bir daha yapmamak önemli olan. Son oynadığımız maç bizim için iyi olmadı. Futbolcularla maçta yapılan hataları konuştuk ve bunları gösterdik. Bu hataların yapılmaması gerektiğini söyledik. Bunlar yapılırsa başarılı olamayız dedik" dedi.



"ÇOK KRİTİK VE ZOR MAÇLARIMIZ VAR"

Çok kritik ve zor maçlarının olduğunu söyleyen Çalımbay, "Bizim hedeflerimizi belirleyecek maçlarımız var. Telafisi olmayan maçlar var, bu maçlarda elimizden geleni yapacağız. Eto'o'nun cezalı olması, Yekta ve El Kabir sakat, Motta'nın da ülkesinden gelmemesi bizi zorlayacak. Bu durum bizim için dezavantaj olacak ama görev alacak arkadaşlar elinden geleni yapacaktır" diye konuştu.



"GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN OLDUĞU KADAR ONLAR İÇİNDE ÖNEMLİ"

Galatasaray maçının çok önemli olduğunu dile getiren Çalımbay, sarı-kırmızılılara karşı taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti. Çalımbay, "Maç bizim için önemli olduğu kadar Galatasaray içinde önemli. Bu maçı taraftarın önünde çok iyi geçirmemiz gerekiyor. Müthiş bir taraftar desteği olacak. Bu maçta taraftar desteğinin en üst seviyeye çıkmasını istiyoruz. Ben arkadaşlarımıza inanıp güveniyorum. Antalyaspor buraya geldiyse futbolcu, yönetim, teknik heyet ve taraftar herkesin desteği var. Bu dördü bir arada olursa her şey olur" şeklinde konuştu.



"KİM OYNARSA OYNASIN ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR"

Galatasaray maçında eksik oyuncularının olmasına rağmen iyi bir sonuç almak istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

Galatasaray maçı öncesi eksiğimiz olmasına rağmen bu maçtan iyi sonuç almak istiyoruz. El Kabir'i riske etmek istemiyoruz. Arka adalesinde yırtık var. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacaktır. El Kabir'i riske etmeyeceğiz. Sakatlığı 3-4 haftaya çıkabilir. Çaresiz kalırsak kadroya alacağız. Şuan itibariyle kadroya almaya düşünmüyorum. Doktorun ve El Kabir'in vereceği karara göre hareket edeceğiz. Oynayacak arkadaşların büyük bir performans göstereceğine inanıyorum. Bizim için ve Antalyaspor camiası için çok önemli bir maç. Herkesin tek yürek olması ve maçı kazanmamız lazım."



"GALATASARAY'A KARŞI HER KONUDA ÖNLEM ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Galatasaray'a karşı bireysel olarak önlem almayacaklarını söyleyen Çalımbay, "Galatasaray'a karşı bireysel olarak önlem almayı düşünmüyoruz, her konuda önlem alacağız. Çok iyi bir takım iyi yönleri de var, zaafları da var. Bütün takıma dikkat edeceğiz. Kendimiz o maçta çok iyi olmamız gerekiyor. Taraftar ve futbolcular bütünleşirse Galatasaray maçından iyi sonuç alırız" dedi.

(Adem Akalan / İHA)