Riva ihalesi sonuçlandı

Galatasaray'ın Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihale sonuçlandı. İhale Fema İnşaat Ticaret A.Ş & KLV İnş. A.Ş. İş Ortaklığının oldu.

Galatasaray'ın Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihale sonuçlandı. İhale Fema İnşaat Ticaret A.Ş & KLV İnş. A.Ş. İş Ortaklığının oldu.

Galatasaray'ın Riva arazisi için yapılan ihale Emlak Konut GYO'nun Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. İhalenin ikinci oturumunda sözlü tekliflerin ardından yazılı tekliflere geçildi. Sözlü tekliflerde şirketlerden biri ihaleden çekilirken, 6 şirketin yazılı teklifi alındı. İhaleyi Fema İnşaat Ticaret A.Ş & KLV İnş. A.Ş. İş Ortaklığı kazandı.

En yüksek şirket payı gelir oranı teklifi Fema İnşaat Ticaret A.Ş. & KLV İnş. A.Ş. İş Ortaklığı'ndan geldi. Söz konusu teklif arsa satışı karşılığı satış toplam geliri 3 milyar 100 milyon lira, şirket payı gelir oranı yüzde 38, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 1 milyar 178 milyon lira olarak açıklandı. Satış toplam gelirinde verilen teklif 3 milyar 808 milyon liraya kadar yükselse de şirket payı gelir oranı yüzde 25 ile Fema İnşaat Ticaret A.Ş. & KLV İnş. A.Ş. İş Ortaklığı'nın yüzde 38'lik oranının altında kaldığı için ihale Fema İnşaat Ticaret A.Ş. & KLV İnş. A.Ş. İş Ortaklığı'nda kaldı.

Buna göre; arsa satışı karşılığı 3.1 milyar TL satış toplam gelirinden şirket payı denilen yüzde 38'lik bedeli (1 milyar 178 milyon TL) Galatasaray ve Emlak Konut alacak. Bunun 942 milyon liraya denk gelen yüzde 80'ini Galatasaray, kalan 236 milyonu da Emlak Konut alacak.

