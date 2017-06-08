Riva arazisi ihalesinde ilk oturum sona erdi

Galatasaray'ın Riva arazisinin ihalesine 9 firma katıldı.
Galatasaray'ın Riva arazisinin ihalesine 9 firma katıldı. Galatasaray'ın İstanbul Riva'daki 1 milyon metrekarelik arsası bugün Emlak Konut GYO öncülüğünde ihaleye çıktı. Bugün teklifler alınırken, 9 firma ihaleye katılmak için başvuruda bulundu. İlk oturumda en yüksek teklif, DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat'tan 1 milyar lira olarak geldi. Eltes İnşaat, bu miktarın yüzde 10'unu Emlak GYO'ya teklif etti. İhalenin ikinci oturumu 15 Haziran 2017, Perşembe günü gerçekleştirilecek.
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