Riva arazisi ihalesinde ilk oturum sona erdi

Galatasaray'ın Riva arazisinin ihalesine 9 firma katıldı.

Galatasaray'ın Riva arazisinin ihalesine 9 firma katıldı.

Galatasaray'ın İstanbul Riva'daki 1 milyon metrekarelik arsası bugün Emlak Konut GYO öncülüğünde ihaleye çıktı. Bugün teklifler alınırken, 9 firma ihaleye katılmak için başvuruda bulundu.

İlk oturumda en yüksek teklif, DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat'tan 1 milyar lira olarak geldi. Eltes İnşaat, bu miktarın yüzde 10'unu Emlak GYO'ya teklif etti. İhalenin ikinci oturumu 15 Haziran 2017, Perşembe günü gerçekleştirilecek.

